蘭茜相隔近廿年再開咪：其實做電台同電視節目係有趣

當年蘭茜憑「西瓜刨」神技震驚全香港，詎料神隱13年後，蘭茜竟搖身一變成為女神。（TVB節目《天下無敵獎門人》截圖）

早前商台DJ雲妮貼出同舊同事蘭茜聚會合照，引出不少粉絲要求Vani做說客請蘭茜出山。相隔半個月終於傳來好消息，Vani喺IG表示：「我們終於集氣成功！」

早前Vani出post後引來一人一句Hashtag「我好掛住蘭茜」集氣。(IG：@vanilasky）

Vani透露：「前陣子大家一人一句Hashtag「我好掛住蘭茜」希望蘭茜在大氣電波中「復出」。聽眾們的盛情難卻加上雲妮不斷落力遊說，我們終於集氣成功！相隔廿多年，期待已久蘭茜在903的REUNION！！！#今次真係講到我口水都乾#感謝茜茜為咗我哋再次開咪#其實依家身邊嘅朋友都習慣叫佢茜茜而唔係叫蘭茜#佢成日話已經冇做呢行冇人會記得佢#我哋今日就要佢知道呢一個諗法係錯嘅😙#大家記得話俾佢知有幾掛住佢」

11月10號早上《雲妮鍾情 - 今朝今朝星閃閃》中蘭茜終於再喺大氣電波開咪。（IG：@vanilasky_903）

2006年重返校園後淡出，10號早上《雲妮鍾情 - 今朝今朝星閃閃》中蘭茜終於再喺大氣電波開咪，佢話：「其實做電台同電視節目係有趣，但係心底都希望可以讀一啲自己真心喜歡嘅科目，所以當自己年長咗，搵到自己鍾意嘅嘢，人類學係我一個好鍾意嘅科目，跟住係輔導學，呢個同人類情感好有關係，呢樣對生活好重要，社會而家有不同聲音，所以你同屋企人溝通嘅時候，都需要多啲明白同關心。」蘭茜仲喺Vani遊說下開設IG帳戶，暫時只放咗兩幅自己嘅字畫，令網友驚覺佢藝術造詣相當好﹗

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