楊冪零P圖超幼筷子腳令人震驚　網友評臉頰太瘦看來不自然

內地女星楊冪的身材一向都非常纖瘦，尤其是她的一雙白滑「筷子」腳更是她的標誌，瘦得大腿同小腿一樣幼，令一眾女生羨慕不己。她基本上從來沒有肥過，甚至當年佗住囡囡小糯米時都只是肥胎不肥人。楊冪年前曾在內地的綜藝節目中公開過自己的身高體重，166.5cm高的她只有47.9kg，她早前又表示自己人生最重時也不超過49kg，身材絕對Fit爆。

楊冪年前曾在內地的綜藝節目中公開過自己的身高體重。(節目截圖)

不過楊冪日前為內地綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓時，就因為她的一對筷子腳而嚇壞網民。一身全身打扮的楊冪露出一對穿了黑色絲襪的長腿，營造出現時至潮的下衣失蹤視覺效果，十分搶鏡。然而她的雙腳真的瘦得驚人，甚至與她所坐的長櫈櫈腳差不多幼，感覺一拗就斷似的，難怪連她身旁的雷佳音都忍不住驚嘆：「楊冪的腿太細了...」她的筷子腳原圖竟然纖幼過P圖後，網民都紛紛留言大呼好嚇人，甚至有網民留言直指：「好恐怖呀！」

楊冪的一雙「筷子」腳是她的標誌。(嘉行楊冪工作室微博)

而在無濾鏡和美圖之下，楊冪依然好靚，獲網民大讚她少女感十足，狀態極佳。可是看來就略嫌太瘦，臉頰有些凹陷，亦有網民覺得她的鼻從側面看顯得很不自然。

楊冪日前現身內地綜藝節目《王牌對王牌》。(微博截圖)

點擊睇楊冪的筷子腳有幾幼幾嚇人：

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