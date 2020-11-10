全民造星III｜Manson變翻版黃家駒?　林二汶彭秀慧為爭仔激動爆粗

ViuTV偶像育成節目《全民造星》過往兩輯廣受觀眾歡迎，掀起全城熱話，第三季逢星期一至五晚上10時30分播放，更在疫市下推翻傳統，不分男女，讓已入行演藝人士有更多曝光機會。50強比賽正進行得如火如荼，今晚（10日）第七集出場的參賽者張進翹 （Manson）令監製花姐、導師彭秀慧、林二汶均一致露出「心心眼」。花姐指覺得其樣貌似黃家駒，但評判Eric Kwok又認為他似蔣志光加倫永亮混合。27歲的Manson多才多藝，音樂方面更涉獵多個範疇：Saxophone、打鼓、長笛及結他樣樣精，喜好多元化的他甚至會於閒時耕田。

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務農背後的故事亦極催淚，患有抑鬱症的Manson坦言：「喺呢行其實好不安定，即係好不穩定嘅感覺，好似永遠都追緊一啲野，永遠都冇可能settle到，但係做農夫嘅過程完全係改變咗好多嘢，我哋食嘅嘢，就算係一棵菜，都係要幾個月好辛苦咁樣去種返嚟，先至可以食。其實只要仲活着，已經冇嘢可以埋怨，更何況而家我仲有機會可以做自己喜歡嘅嘢，好感恩，雖然真係好老土，但係係真嘅。」

彭秀慧搶人失敗後甚失落。

彭秀慧評論Manson說道：「佢本身係一個有魅力嘅人，有諗法、又有一個好獨特嘅性格，呢個人嘅世界觀好古怪、異於常人。一個成功嘅表演者唔單止引領觀眾去睇佢，而係睇到佢嘅世界，Manson係有呢種能力。」兩位導師均非常賞識Manson，在他表演後搶着撳燈爭Manson入自己組，彭秀慧搶輸後甚至大叫：「仆X！得唔到佢，好大打擊！」