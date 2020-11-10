台KIMIKO新婚曬「混珍洗珠」珍奶餐單　反遭鬧爆：最討厭這種客人

台灣舞蹈老師KIMIKO（林睿君）周一（9日）與台北市立大學運動藝術學系教授王家玄在屏東教會舉辦婚禮，日前KIMIKO在個人IG分享了與老公相處的甜蜜點滴，就是二人會分享一杯珍珠奶茶，更提出特別要求：「混珍」、「洗珠」；事件引起網民爭議，有網民覺得「長知識了」，與此同時亦有網民覺得此舉加重了店員工作量，是為「麻煩客」的行為。

KIMIKO不時曬性感靚相！

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KIMIKO後來解釋「混珍洗珠」的意思：「混珍是我喝珍奶的堅持，一定要同時喝到大珠+小珠，因為這樣才能喝到層次。洗珠是王先生喝珍奶的要求，珍珠一定要再次過水，因為這樣甜度就不至於過膩！而少冰無糖奶茶是我們倆共同的選擇，大杯容量我們倆一起喝剛剛好（我喝不了幾口，他喝一整杯會覺得罪惡）所以大杯無糖混珍洗珠再加鮮奶的珍珠奶茶，是我倆專屬的秘密特調。」有二人秘密餐單雖甜蜜，但此舉就惹來網民不滿：「錢真難賺！洗珠部分！」「拜託不要去造成店員困擾」、「以前做飲料店最討厭你這種客人」、「怕胖就不要吃珍奶」「追求健康不會去喝水膩！」

KIMIKO在個人IG分享了與老公相處的甜蜜點滴，就是二人會分享一杯珍珠奶茶，更提出特別要求：「混珍」、「洗珠」，事件引起網民爭議！（IG／＠dancekimiko）

引起爭議後，KIMIKO發文強調「並非所有店家皆提供此服務」，亦有事先詢問過店家同意，也願意另付這道手續的費用：「若是店家沒有提供此服務的話也欣然接受。或是點單前直接詢問店家，加上此道手續要另付的費用。」