C朗食飯都要等40分鐘？　老闆激讚冇架子：我遇過最謙卑的人！

早前確診新冠肺炎的球星C朗復出後狀態大勇，更不時上載操練的照片，證明自己戰勝了病毒。近日大家除了關注C朗離隊的消息，還有關於C朗出外用膳的小事成為網民熱烈討論的話題。

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根據《太陽報》報道，日前於意大利北部都靈的一間餐廳老闆Davide Fiore接受媒體訪問時透露，曾收到以基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）名義訂了一張三人枱，並表示晚上9時30分前來用膳。結果C朗一家8點就到達餐廳，由於沒有人提前離席，老闆只能到其他附近餐廳臨時借椅桌讓C朗、兒子和女友等候。Fiore坦言看到C朗一家人靜靜等候，令他非常感動：「整個餐廳都鴉雀無聲，每枱食客都被C朗吸引着，而他們一家並沒有表現不快。就是在這一刻，我覺得他雖然是頂級球星，卻是我遇過最謙卑的人。」

老闆Fiore直言曾見過很多名氣比C朗小的客人，一般只等4分鐘便離開，但他卻等了40分鐘，更大讚C朗沒有架子，還非常長情：「他四天後又在回來餐廳，之後更平均每周都會來一次！」

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