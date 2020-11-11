泰女低成本Cosplay《后翼棄兵》爆紅！以用炸雞神還原西洋棋女王

幾乎所有網友都熟知曾經搞笑「低成本Cosplay」鬼滅之刃禰豆子的泰國肥仔，不過泰國可能就是一個特別會出產低成本Coser的創意國度，因為下面這一位大膽裸身Cosplay美國天后Beyonce性感孕肚照的女孩，就是稱霸女生版低成本Cosplay界的棉花糖女孩Benjaphorn Chetsadakan！

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低成本Cosplay炸雞版的Anya Taylor-Joy《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）還拍攝了完整的卸妝影片，可以看見這位泰國女孩如何將頭上的炸雞一隻隻拿下來，即使是低成本Cos起來也是相當耗工！（點圖放大↓↓↓）

一向大方談論自己微胖體態的Benjaphorn Chetsadakan最初是創業自行經營一間大尺碼女裝店，在營業額不如預期的情況下她開始分享自己善用生活周遭各式各樣物品的花式Cosplay，沒想到因此成為全球竄紅新人，你是否也不禁喜歡喜她的創意與自信態度呢？

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