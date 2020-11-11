苑瓊丹自認可愛多人追　對付男人招數多：Set個陷阱等你嚟追我

由苑瓊丹主持的香港開電視節目《開工大吉77》每集都會請來全中好友擔任嘉賓，日前曹查理、吳沅儀、劉錫賢作客最後一集節目接受訪問，苑仔笑言按傳統以「BBQ」送別節目，回顧拍攝期間遇上疫情，她坦言過程不易：「因為呢段時間我哋都要戴口罩，又有限聚令等等，要搵嘉賓、場地都唔容易嘅！同成班Crew好似『打大佬』咁，過完一關又一關！呢日我畀機會班老友訪問自己，都預咗曹查理把口衰，但見佢咁得閒咪約吓佢囉。」

苑瓊丹笑言按傳統以「BBQ」送別節目。

而曹查理在訪問中就率先搶問苑仔與林正英的一段情，好奇兩人是如何發展的，而苑仔就笑言兩人是拍戲相識：「對住曹查理咪老古董，因為佢唔夠得意嘛，我係賣可愛，男人真係唔好同我傾多兩句，實死冇生呀！我呢行出咗名多人追，好多行外男友，唔使講㗎喇，我通常Set個陷阱畀你，等你行埋嚟追我。」相當高招！

曹查理在訪問中率先搶問苑仔與林正英的一段情。

除了被曹查理「逼問」之外，吳沅儀亦要苑仔自爆圈中仇家，她笑稱收人錢財、受氣是應份，無意與人結怨：「我擔心收唔到錢多過有冇仇口，如果錢少又受氣，梗係唔拍啦！但如果正常酬勞，當俾鬼砸照做囉。有啲年紀大過你又唔睇劇本，唔通打佢咩？我呢行冇敵人，即使唔鍾意邊個都要拍埋佢，因為冇交流會影響發揮，最多事後先篤你！」

吳沅儀要苑仔自爆圈中仇家！

而劉錫賢就大爆苑仔投資有道，更是圈中富婆，苑仔就笑言為生活要儲錢：「我哋呢行太被動，好天斬埋落雨柴先有安全感，好似呢個節目咁話唔做就唔做，咁就冇收入囉。有得搵就搵囉，唔通日日約人打牌咩？打得多都會悶！」

劉錫賢大爆苑仔是圈中富婆。

同場加映：78歲盧海鵬上節目明顯消瘦 爆曾靠積蓄捱過艱困時期