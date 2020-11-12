蔣怡產後輕鬆keep名模身形　187cm體重56kg：成日食零食薯片

Coco蔣怡呢日喺會展獲頒授「亞洲餐飲廚藝協會大使」。（梁碧玲攝）

Coco蔣怡係出名廚藝高超嘅靚媽，2014年赴倫敦修讀藍帶廚藝學校，並以最高榮譽畢業，不過原來佢都唔係成日食西餐：「好多人以為我會成日煮同食法國菜，其實係美麗誤會，老公仔女都偏向亞洲口味，依家我去咗中華廚藝學院再上堂，希望學煮更多中菜。」

包辦家人每日三餐，日日都成檯佳餚，但Coco依舊keep住名模苗條身材，178cm高得56kg 46吋長腿，早前拍廣告挑戰「二十歲時都未必敢嘗試的性感泳衣」，真係羨煞旁人。Coco話自己修身心得就係：「keep住每日好忙，朝早煮早餐，接送返放學，煮午餐畀仔女爸爸，跟功課溫書再煮晚餐，日頭其實無機會坐低食嘢，零食薯片頂肚。同老公研究過，佢話我忙成咁其實已經好大運動量想肥都難。」

取得藍帶後最近Coco蔣怡去進修中菜。（梁碧玲攝）

問到一對仔女有無優良遺傳，Coco笑言：「2歲囝囝已經睇得出好高！7歲囡囡對腳就比例上好長，依家都有130cm高。之前有帶佢一齊工作，見我扮靚擺pose佢都會喺旁邊跟住，好有表演慾，如果佢想入行我都唔反對㗎，最緊要佢喜歡。」