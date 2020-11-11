讀者爆料｜未婚夫疑賣汽車用品走數　莊韻澄：未收過任何警方聯絡

現年39歲的莊韻澄（Xenia、前名莊端兒）與細5年的呂成忠（Joe）將於本周四（12/11）閃婚，但結婚前兩日，Xenia丈夫Joe被爆出欠債、失業兼破產，更曾被收數公司上門追債，Xenia曾以短訊回覆《香港01》時指在報道出街前已知道Joe破產，表明不會幫Joe還錢讓他提早解除破產令，亦坦言二人一直是財政獨立。

今日《香港01》再收到讀者報料，控訴Joe曾在網上推銷汽車產品，收到錢後卻疑似走數。報料人指他與Joe在青年創業組織「青年創業軍」入面的車主會裡認識，形容Joe是「幾正氣、好正能量」的人，所以成為了好朋友，想不到卻被欺騙。

婚前兩日未婚夫被爆出欠債等等的新聞，Xenia直言心情未受影響，而Joe的債務問題亦已經處理好。（IG/ @xeniachong）

報料人說：「嗰陣大家都會微信傾吓，過程佢會推介吓一啲車嘅資訊，有一次佢同我講有個朋友有隻產品幾好，咁就SAND咗畀我睇，我見唔係好貴就用少少，委託咗佢買嚟用。其實嗰啲套裝預一千蚊左右，畀咗錢佢，等咗好耐好耐都冇影，有一次機緣巧合喺群組裡面，佢又再講呢個產品，我冇出聲剩係睇(個Group)，期間都有問佢幾時有貨，佢就話催緊。之後群組有個GP友踢爆咗佢呃人，嗰陣時我知自己都凍過水俾佢呃咗錢，係咁催佢，當然係賴皮喇，佢話賣產品俾佢嗰條友走咗佬，唔關佢事，錢佢就唔會畀返我。之後成日搵佢打畀佢，佢唔聽，最後cut線，我覺得應該block咗我，跟住連電話都換埋。見佢而家結婚，我覺得可以搵到呢個人，所以我去報警，警方話要多啲資料。」

爆料人提供的報案紙。

他指對此事非常失望，想不到滿口正能量的Joe，卻有如此大的陰暗面，希望不要再有人受騙。《香港01》向Xenia查詢此事件，她為Joe反駁此指控，她說：「佢冇做過汽車用品亦冇幫人買過啊！我老公都知道報料人身份啦！同埋佢早就已經報警求助啦！我都唔明白18年嘅事當年唔開post公審佢，要等到2020同我結婚先講？ 好奇怪啊！其實既然報料人士已經報警求助，警方應該已經處理，但到現時為止我老公完全沒有收過任何警方聯絡！」

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