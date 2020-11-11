林秀怡張惠雅直播測試安全套　Regen自爆性經驗：用過過期安全套

林秀怡和前組合HotCha成員張惠雅（Regen）昨日（10/11）在網上平台開直播，推銷產品之餘亦順道跟網民聊天。當她們推銷一款極薄安全套時，還將它套在手指上測試其彈力和質感，以及包裝是否容易撕開等等。席間，Regen分享了中西文化對性的不同看法，更自爆自己的性經驗。

林秀怡和Regen在網上平台開直播，推銷產品之餘亦順道跟網民聊天。（影片截圖）

Regen指一位友人跟她說外國人與亞洲人對性的看法大有不同，外國人認為拍拖前先發生性行為是十分正常：「外國人覺得拍拖前先發生性行為係正常，因為會覺得性係Part of佢哋之後嘅生活。大家拍拖前試一試就會起碼知對方適唔適合，拍咗拖先發現呢樣嘢唔適合其實又係麻煩，外國人會睇得Casual啲。」在旁的林秀怡表示認同：「都啱喎。」

其後談到安全套的保質期為二十年，Regen爆在某一次性經驗中，男方使用過期安全套令她感到不舒服：「係會過期，我用過喇，過期我係會唔舒服。」林秀怡追問對方會否同樣感到不舒服，Regen指不清楚：「我唔知，佢應該冇但我有唔舒服，然後我問『其實係咪過咗期？』」

點撃睇林秀怡和Regen測試安全套：

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