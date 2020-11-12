姚子羚情敵𡃁模許珮榆爆年初秘婚　扮單身搞人夫大玩四角戀

39歲姚子羚（Elaine）早前被傳翻撻前Dragon-i董事、失婚人夫Raymond Young，惟Elaine極力否認復合一事。另一邊廂，Raymond最近被拍得與曾參加ViuTV真人騷《美選D.n.A》的𡃁模許珮榆（Diva）下午茶，其時兩人貼頭談笑兼摸手仔。事後Diva解釋當時是正在幫Raymond看掌相，真是信不信由你。不過最近有人向傳媒爆大鑊，原來下月踏入30歲的Diva早於今年初在日本沖繩秘婚。

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姚子羚（Elaine）近日被指翻撻舊愛，Raymond Young，姚子羚一直否認復合一事。(網上圖片)

據悉，Diva於婚前經常瞞住老公外出與異性見面，更有私竇作秘密用途，以及曾入過戒毒所。而婚後的Diva不改本性，經常扮單身搵食，背夫出軌。

傳搭上失婚人夫Raymond Young的Diva被爆婚前經常瞞住老公外出與異性見面，婚後亦經常扮單身搵食。（IG@divalina_yu）

Diva接受傳媒查詢時則解釋，她與老公的緣已盡，卻避開不答是否分居、離婚或回復單身。她全盤否認指控，指自己沒有入過戒毒所，亦沒有生過仔。她又澄清四角戀一事，指自己沒有搭上人夫，僅表示現在的感情狀態是有追求者。

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