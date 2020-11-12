新一代「職安真漢子」正式出爐　「膠味」濃更勝黎耀祥？

2011年，視帝黎耀祥為「職業安全健康局」拍攝了一個名為《職安真漢子》的廣告歌ＭＶ，該首歌曲改編自林子祥的《真的漢子》。MV廣告中，黎耀祥以生硬的舞姿及70年代歌手唱腔去宣揚有關裝修維修工作安全，雖然MV「膠味」極濃，視帝亦因此一度成為網民的笑柄。雖然整個宣揚訊息變成網絡笑話，但此片段卻流傳經典，至今只要聽到「職安真漢子」就即時聯想到黎耀祥，亦從而被不少網民二次創作，達到持之以恆的宣傳效果！

即時重溫「職安真漢子」片段：

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事隔9年，職安局終於又有新搞作，繼《職安真漢子》之後又一「膠作」，找來黃智賢（Ben）和蘇韻姿一起拍攝多段宣傳短片，當中阿Ben更化身多個自己曾經在劇集中飾演過的經典角色，透過對白和故事去帶出有關裝修維修工作安全，角色包括《四個女仔三個BAR》中的「飯大狀」、《鐵探》中的瘸子警察「程森森」，以及《潛行狙擊》的「酸薑」。雖然短片中的劇情極度無厘頭「膠味」極濃，但卻令片中的訊息能夠非常明確又清晰地呈現，宣傳力道絕不比黎耀祥差！其實在兩代「職安真漢子」之間的8年中亦曾經出過幾位「職安大使」，不過要論趣味性，黃智賢與黎耀祥絕對是經典！

睇睇黃智賢同蘇韻姿有幾「膠」：

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睇埋其餘幾位「職安真漢子」：

同場加映：

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