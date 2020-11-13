李佳芯兩劇連環上架myTV Gold　獨家點播原來有暗示？

李佳芯解凍後嘅兩套劇，都會喺myTV Gold率先播出，翻身有望。（IG圖片)

無綫推出嘅收費平台myTV SUPER，去年增設myTV Gold，客戶只要比多少少錢，就可以率先睇大台嘅自家製節目，喺今年嘅節目巡禮影片當中，講到明重頭劇集《刑偵日期》、《踩過界2》，《是道行者3》、《陀槍師姐2021》，《兒科醫生及》以及《金宵大廈2》將會喺myTV Gold上架，隨後再喺電視播出。

《大步走》本月中喺myTV Gold上架，預告片寫有「率先睇」。

不過，原來呢個玩法唔止六部重頭劇，由陳山聰、姚子羚及劉穎鏇主演嘅《大步走》，已鐵定於本月16日於myTV Gold上架，普通觀眾要睇的話，只能夠等到12月底。另外，盛傳去年被無綫雪藏嘅李佳芯（Ali），解凍後所拍嘅《智能愛(AI)人》以及《愛美麗狂想曲》，亦安排在myTV Gold上架，預告片亦已釋出。不過，值得一提嘅係，《大步走》預告片中加上「搶先睇」字眼，但《智》以及《愛》則加上「獨家點播」，未知是否別有用意。但無論如何，都一定唔會變成倉底貨。

同樣係喺myTV Gold上架嘅《智能愛(AI)人》，則有「獨家點播」字眼，點解呢？

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