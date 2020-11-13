金宵大廈｜鄧佩儀「男友」娃娃被太太控偷食　淪落廣州做清潔工

曾在TVB劇集《金宵大廈》中飾演鄧佩儀男友娃娃兼南亞裔警員的37歲印度裔演員陳振華（Ricky），因為在香港土生土長，講得一口流利的廣東話而獲得不少演出機會，除了參演劇集之外，還有份出演ViuTV真人騷《兩面不是人》及《對不起 標籤你II》。不過今年7月Ricky突然被爆背妻出軌、打女兒、欠債累累，好男人形象徹底破滅。早前他更決定到內地發展，可惜因為疫情爆發，令他的幕前工作叫停，近日更被發現在廣州一間餐廳打工，負責清潔工作。

陳振華（Ricky）在劇集《金宵大廈》中飾演南亞裔警員阿Raj。（電視截圖）

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Ricky於5年前在同鄉喬寶寶的介紹下入行，除了拍戲之外，他的正職是髮型師。他與太太Alison育有一名女兒，但Alison在今年7月於社交網以千字文控訴，指責Ricky根本沒有負養妻活兒的責任，幾乎將所有錢，包括女兒的利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢等都全數袋走北上偷食「北姑」，之後更四處借錢，甚至失蹤一年，令她無法辦理離婚手續。

Ricky太太Alison在今年7月於社交網以千字文怒數對方N宗罪。（陳振華Facebook）

近日有傳媒報道指Ricky現時在廣州一間中餐廳工作，除了要負責洗碗、掃地、拖地、執枱等清潔工作之外，還要兼顧樓面工作，傳菜、擺位「一腳踢」。有指Ricky原本有機會參與內地網劇的拍攝，還會登台出騷，收入可觀，但因為疫情關係，令他的幕前工作大受影響，於是他唯有在餐廳工作，賺取生活費。

有報道指Ricky原本在內地有不少演出機會，可惜因為疫情關係，令他的幕前工作大受影響，於是他唯有在餐廳工作，賺取生活費。（IG@rickyricky807）

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