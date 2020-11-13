使徒行者3．短評｜臥底黑警唔再神秘　馬國明身份成唯一懸念？

由林峯、苗僑偉、馬國明、蔡思貝等主演的TVB台慶劇《使徒行者3》自開拍到正式播出一直都備受關注，作為近十年來TVB最經典的警匪劇之一《使徒行者》的續集，自然備受期待。但新劇首5集播出後，不少觀眾認為緊張感不夠，似乎有點失色。

爆Seed（林峯飾）依然係臥底。（劇照）

臥底黑警太快暴露身份

當年《使徒行者》播出時掀起全城熱話，整部劇的靈魂就是要找出五個臥底，而《使徒行者2》同樣是以找臥底為主，同時揭開第一輯主要角色的背景，劇集拍到第三輯就要將前兩輯的內容總結，再加入新人物，但在劇中臥底不再神秘，由龔慈恩飾演的黑警范曉華更是輕而易舉地被揭穿身份，甚至公然威脅卓凱（苗僑偉飾）、同Madam G（黃智雯飾）對峙，容易令大家失去追劇的熱情。

黑警范曉華（龔慈恩飾）為了患心臟病的老公，包庇韓建義（顧冠忠飾）。（YouTube影片截圖）

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麥美恩客串兩集搶鏡

由麥美恩（Mayanne）飾演的朱倩，一出場時就貫徹「大癲大肺」的性格，她混入Model公司從Did少（陸永飾）及Done少（C君飾）手上救回二寶（楊埕飾），將自己淋濕，再上演一場「Do Did Done」的鞭打戲份，演出夠放又自然，網民更激讚她有望做吳君如的接班人。而在下一集中，她躺在手術床上被活摘器官身亡，Mayanne又演繹出絕望的感覺，十分催淚，由喜劇到悲劇的情節她都轉換得很好，表現驚喜。

麥美恩（Mayanne）演出夠放！（YouTube影片截圖）

好絕望。（YouTube影片截圖）

重溫「Do Did Done」：

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馬國明身份之謎

起初馬國明在劇中以黑市器官販賣集團中介克萊因的身份登場，做事心狠手辣，但隨着Madam G回憶，又揭露當年殺死她爸爸的警察一直暗中以金錢資助她，更懷疑這位警察就是克萊因，而克萊因對爆Seed、卓凱甚至Madam G似乎都瞭如指掌，可見他絕對不只是一個中介這麼簡單。作為一部警匪劇，要吸引觀眾追落去，就要有一個關鍵線索，目前來看終極反派的身份成為了唯一懸念，所以就要看看接下來馬明的角色如何被揭穿了。

馬國明在劇中有多重身份。（劇照）

同場加映：使徒行者3｜林峯刀仔鋸鐵通救出蔡思貝 TVB劇歷年膠位逐個捉

刀仔鋸鐵通！（YouTube影片截圖）