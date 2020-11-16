《演員請就位》趙薇率八大實力女星拍《聽見她說》訴內地女人心聲

首部女性獨白劇《聽見她說》，於日前官宣主演陣容，在實境綜藝《演員請就位》中，展露獨特個人魅力的趙薇，將出任發起人和監製，該劇同時集結了白百合、郝蕾、齊溪、王智、奚美娟、楊紫、咏梅、楊冪等八位演技派女星，各別詮釋當代女性不同的生存痛點！

拍攝《聽見她說》的想法，是源自於BBC一部為女性權益發聲的短篇劇集，發起人趙薇希望透過每集短短十五分鐘的篇幅，為女性發聲，講述有力量的女性故事，進而引起更多人對於當代女性所面臨的種種問題，更加關注與正視，同時也給予每一個正在為自己打拼的女性，鼓勵與關懷。

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官方微博同時釋出八篇故事的角色海報，狹小空間，八位女演員各具神色，他們是現代女性的縮影、是大眾對於女性的刻板印象，原生家庭、重男輕女、顏值焦慮、大齡單身、全職主婦、家庭暴力、中年危機、物化女性……這些關鍵詞都描繪出當代女性生存的痛點！

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《聽見她說》作為首部女性獨白劇，從發想啟動就備受業界矚目，同時也獲得也同業的高度肯定與支持，這是部社會意義大於商業價直的作品，為的就是想喚醒更多人對女性問題的重視；「女人如果在另一個女人的故事中，聽見自己的聲音，她們就會變得勇敢，單薄的聲音就能變成合唱！」八個不同的故事，哪個最令你期待呢？

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