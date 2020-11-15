林利夜闖醫院驚見病母被綁手部流血　情緒激動向醫生求救

現年54歲的林利一向很孝順母親，日前林利媽媽因喉嚨有腫塊引致呼吸困難而送往伊利沙伯醫院留醫。林利於今日凌晨時份到醫院探望母親，卻發現媽媽的情況有異，他拍了片和相放上IG，並留言表示：「我真的按耐不住心情，媽媽只是一個小孩, 可以不要綁住她嗎...我心很痛很痛，我能夠代她承受這些痛苦嗎？我對人生從來不怕的...現在怕了，真的很怕，請幫幫我吧。」

林利一向很孝順母親。(林利fb)

從片中可見，林利媽媽被綁在床上，喉部插着喉管，手上「種豆」位置鮮血直冒。林利當時看到無助的媽媽便即時拍片，並向在場醫護人員表示自己會一直在醫院留守着，不會離開。林利媽媽因喉嚨插喉而無法說話，她看到兒子後即以打手勢來溝通，林利則安撫媽媽叫她不要怕，說會帶她走，回家自己找專業人士處理，又指香港醫療是這樣的了，這班醫護人員已經算好好。

林利連日來都好擔心他媽媽。(林利微博)

而經過一番溝通後，林利媽媽最終表示願意繼續留醫。林利在醫生到場後，就提出幫忙處理母親手部傷口，他說：「佢好辛苦...佢同我求救呀...點解會咁呢？」又捉住媽媽隻手問醫生：「點解呢啲冇處理呢？定忙得滯處理唔到呢？」現場有醫護人員就表示流血可能都與林利媽媽不時郁動隻手有關。林利雖然情緒激動，但仍有跟醫生講不好意思，又說：「呢個係我阿媽，我心情係會激動少少，但係正常嘅。」林利最後逗留大約半小時後就離開了醫院。

林利媽媽在醫院被綁在床上。

點擊睇林利媽媽當晚在醫院的情況：