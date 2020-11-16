黑人陳健州成立職業籃球聯賽　網民竟不再追擊　改讚：真熟魔人！

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黑人（陳建州）成立職籃新聯盟「P. League+」，原本要自己砸3000萬投資，但是後來找到一群策略投資夥伴，因此他賣掉愛車投入1500萬為他最愛的籃球運動，而他的熱血竟讓PTT鄉民改口大讚「真熟魔人」。

黑人（陳建州）為成立職籃新聯盟「P. League+」，網民一改口風大讚「真熟魔人」（按圖查看）▼▼▼

黑人透露這次成立職籃新聯盟「P. League+」，找來的策略投資夥伴是商業周刊曾經報導過的「矽谷台灣幫」，包括有Youtube創辦人之一的陳士駿、Twitch創辦人Kevin Lin等，過去黑人常被PTT鄉民酸是「裝熟魔人」，而這次PTT上的網友看到這樣的陣容，則改口讚他是「真熟魔人」、「黑人的人脈真的很強」、「利用人脈找投資做得很漂亮 P+聯盟有好的開始」。

黑人看到PTT上難得有稱讚他的留言，忍不住分享到社群上「Ptt 鄉民現在幫我取了一個新綽號....“真熟魔人”」，也笑稱「這20年來每天被罵，現在突然沒被罵還被誇！真的有點不自在⋯⋯」，最後他還是表達感謝之意「不過謝謝鄉民這20年來的不離不棄，罵到我們這次真的都熟了！」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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