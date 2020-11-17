《正義聯盟》導演剪輯版補拍勁揼本！兼求《怪獸3》劇組隔空幫拖?

《正義聯盟 Justice League》導演Zack Snyder剪輯版，明年將以迷你劇集的形式上線串流媒體平台HBO Max，全長4個小時。導演剪輯版《正聯》中會有新的特效、新的鏡頭、一個新反派，以及與超人和他黑色制服的新劇情線。

在近日與Youtube節目Beyond the Trailer連線對談時導演提到，賓艾弗力（Ben Affleck）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、「鋼骨」Ray Fisher與安芭赫德（Amber Heard）等人均會回歸《正聯》補拍，但這4小時的導剪版劇集中，真正全新補拍的「新鏡頭」，只佔4分鐘：「整部4小時《正聯》中新拍的鏡頭，大概4、5分鐘，也許4分鐘左右吧。」

按圖即睇《正義聯盟》導演剪輯版「小丑」的彩蛋：

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此前曾有報導稱，華納這次給了導演7千萬美元的預算完成補拍，《自殺特攻：超能暴隊 Suicide Squad》中的「小丑」謝拉力圖（Jared Leto），與僅在院線版《正聯》中露面的「喪鐘」Joe Manganiello也均回來補拍，如果最終呈現的補拍鏡頭只有4分鐘，這還是挺讓人驚訝的，也許這兩個角色都是客串而已？

提到謝拉力圖的回歸，導演表示《正聯》中的「小丑」會和《自殺特攻》中的看上去不同：「我不會告訴你，這小小的一幕中會發生什麼，但距離我們上一次見到小丑到現在，他還是發生了不少變化的，看上去更疲倦了。」導演表示，叫謝拉力圖回歸是他的注意：「我告訴謝拉力圖，這件事情在我腦中已經想了好久，他的回歸最終是不可避免的，我很感激，也永遠因為他願意回歸而欠他的。」

謝拉力圖原非小丑一角的首選，加上在《自》片中受戲份所限角色作用猶如路人，被後來華堅馮力士版本的小丑比下去。其實，一個角色由構思到落實，一定考慮過不少演員。按圖即睇曾拒DC邀請的十大荷里活巨星，其中四位索性過檔Marvel：

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謝拉力圖原非小丑一角的首選，加上在《自》片中受戲份所限角色作用猶如路人，被後來華堅馮力士版本的小丑比下去（《自殺特攻‬：超能暴隊》劇照）

導演還在訪談中提到了一個有意思的事情，由於「閃電俠」艾薩米勒（Ezra Miller）人在倫敦的《怪獸與牠們的產地3 Fantastic Beasts 3》劇組，沒法返回美國進行補拍，《正聯》團隊也沒法去倫敦（新冠疫情期間有國際旅行限制）。

導演另闢蹊徑，向《怪獸3》劇組求助：「我們和他在Zoom上連了線，也和《怪獸3》劇組連線了，我給他們發了我畫的Storyboard，告訴他們要怎麼拍。我能看到三個監控螢幕，能看到片場，能看到艾薩米勒，也能看到攝像機。」

因疫情限制，導演向同屬華納旗下的《怪獸3》劇組求助，隔空執導伊薩米勒，補拍《正》片的戲份（《正義聯盟》劇照）

而在《怪獸3》幫助補拍《正聯》的片場，現場擺了一部iPad，用來展示導演的臉，他可以因此跨洋執導艾薩米勒：「我會說，讓這個人往這邊網站兒之類的。」目前來看，導演一周多的補拍工作應該已經完成，讓我們期待下明年的成片劇集吧。

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