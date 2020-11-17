《鐵齒銅牙》內地王剛砸爛贗品遭索價2億判勝訴　突爆贏官司關鍵

內地經典劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》中飾演清朝第一大貪官和珅的演員王剛，除了憑出色演技成著名演員外，更是一名知名收藏愛好者，2012年，他亦曾經擔任內地高收視鑒寶節目《天下收藏》的主持。該節目規定，如專家鑒定收藏品為贗品，主持人王剛就會用寶錘即場砸爛它，非常刺激。

內地經典劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》中，飾演清朝第一大貪官和珅的演員王剛現實中是一名知名收藏愛好者，更成為2012年高收視鑒寶節目《天下收藏》的主持。（劇照）

但有次某位收藏家拿了聲稱當時市值2億，一對明代永宣時期瓷器甜白釉壓手杯給專家鑒賞，惜其後被鑒定為贗品，故王剛即場砸碎收藏品。豈料物主卻堅稱是真品，更入稟法院要求王剛賠償。

當年王剛遭物住入稟主控他砸碎市值兩億的真品，最終王剛獲判勝訴。（節目截圖）

最後王剛打贏官司。日前他接受訪問解釋贏官司關鍵，原來全因節目組一早要求所有參加者必須要簽訂一系列的免責條款和合約，聲明如節目組出現失誤，主持人誤砸真品，節目組合主持人均沒有責任，否則不能參賽。不過訪問中，王剛堅稱自己沒有砸錯，認定該收藏品是贗品。

近日王剛談起舊事，解釋因免責條款才能勝訴，並堅稱自己沒有砸錯，認定該收藏品是贗品。（影片截圖）

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