GUCCI以7集短劇發布新系列　billie Eilish同鹿晗都有份演出

在上個月剛剛結束四大時裝周中，很多品牌在疫情下都發揮創造力，注入不少新鮮感。日前，GUCCI發布全新時裝系列GucciOuverture，同時推出線上時裝影展GucciFest，由16日至22日，連續7日播放創意總監Alessandro Michele同著名導演Gus Van Sant共同執導的7集迷你短劇《Ouverture of Something That Never Ended》（無邊序曲），正式發布2021春夏成衣系列。

GUCCI缺席了今年9月的米蘭時裝周。（Instagram@alessandro_michele）

今次所有的場景都於羅馬拍攝，由意大利表演藝術家Silvia Calderoni擔任主演，記錄她在羅馬的日常生活，由家到咖啡店、郵局、戲院等地點，邂逅GUCCI品牌好友，當中包括意大利作家兼哲學家Paul B. Preciado、藝術評論家Achille Bonito Oliva、美國歌手Billie Eilish、劇作家Jeremy O. Harris、視覺藝術家Ariana Papademetropoulos、英國音樂人Arlo Parks、歌手Harry Styles、Florence Welch、德國舞蹈家Sasha Waltz以及中國明星鹿晗等。

鹿晗在9月成為GUCCI全系列產品代言人。（微博@鹿晗工作室）

短劇首集為《At Home》（家），拍攝Silvia Calderoni在羅馬家中度過古怪又日常的一日，感知生活無邊無際的可能。朝早起身後，Silvia完成一些列routine，之後便沉迷於作家兼哲學家Paul B. Preciado的演講中。在她查看郵箱的一幕，鏡頭呈現了GUCCI的一些色彩繽紛的邀請函，還有一份神秘的傳單。待Silvia回到家中，她拿起了一件2015秋冬成衣系列紅色印花連身裙走到陽台，這時逐漸響起Billie Eilish的歌曲，她將連身裙拋落，看著路人們笑逐顏開。當樂隊正在另一間房排練時，一位不期而遇的訪客到來……

通過第一集短片中的出場人物，演繹了新一系列的服飾，藉日常生活的方式發布成衣，拉近了品牌同大眾的距離。