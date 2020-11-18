九巴後人雷怡暉嫁絕世好男人　一星期飲3次老公花膠湯超幸福

現年50歲的九巴後人雷怡暉（Amanda）曾透露將於今年與拍拖3年的63歲男友陳一昇（Charles）結婚。今日（18/11）兩人的擬結婚通知書曝光，Amanda接受傳媒訪問時承認婚訊，原來兩人昨日（17/11）才入紙，非常低調，尚未通知家中長輩。她笑言婚禮一定會在香港舉行，日子未定，疫情後會大搞，現時正在找場地，豈料場地已被book滿。

現年50歲的九巴後人雷怡暉（Amanda）昨日（17/11）與拍拖3年的63歲男友陳一昇（Charles）結婚。（IG@amandalui228）

Amanda與老公Charles是透過親友介紹而認識，更稱讚對方是絕世好男人，脾氣超好，曾試過一星期煲3次花膠湯送到公司給自己，真真搵到荀盤。雖然Amanda曾失婚，坦言沒想過這個年紀再結婚，爸爸亦曾擔心她孤獨終老，「佢成日話我掛住做嘢，唔通做到80歲咩？」現在終於找到另一半，爸爸得悉婚訊當然勁開心兼放心。

Amanda與老公Charles是透過親友介紹而認識，更稱讚對方是絕世好男人。（IG@amandalui228）

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