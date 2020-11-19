張敬軒被工人姐姐搞到發脾氣：我𡁻呢碟嘢𡁻到牙甩我話俾你聽

「早餐界KOL」張敬軒自上月聘請了工人姐姐「嬋嬋」後就成為城中熱話。（IG/ @hinscheung）

相信有不少粉絲每天都會期待張敬軒在IG出的新Post，好奇當天他的早餐究竟有多特別，事源軒仔請了新的「姐姐」，每天烹飪的早餐都非常特別，再加上軒仔獨有的Caption，令整件事非常有趣，亦幫姐姐吸引了不少粉絲。

而今天軒仔的早餐便是「栗米」，他原本希望吃一點輕鬆又方便及快捷的早餐，因為趕時間到紅館採排他的演唱會，不過姐姐總會給驚喜軒仔，他用很多hashtag寫道：「諗住埋枱嘆埋個早餐就去紅館喇係咪... #跟住我著咗 #你俾對筷子我做乜唧 #完 #永遠你最趕時間嘅時候你就會遇上需要你更多時間嘅嘢 #食完碟嘢仲要有排撩牙我豈有佢個此理 #佢陰陰咀咁同我講GoodLuck蛇 #WelcomeToThe明知你趕時間仲要你𡁻粟米大賽 #我都祝自己GoodLuck #我𡁻呢碟嘢𡁻到牙甩我話俾你聽 #最尾趕時間又唔想嘥嘢打包咗四舊 #介紹返 #馬尼拉村上隆最新力作 #成碟菊花過大海 #激到提前開咗聲」不少網友留言關心軒仔牙齒是否安以無恙，「你望住啲粟米陰陰嘴笑喎」、「夠你食到完show 」、「會唔會一陣崩左兩隻門牙咁開show架」

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