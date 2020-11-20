4000年一遇美女鞠婧禕「右臉」極崩壞？網民嘲：醜到像車墊！

中國女星鞠婧禕水汪汪的眼睛、自然挺鼻、豐厚度適中的雙唇，搭配上她由內而外散發的優雅氣質，不僅被日媒封為「四千年一遇美女」，她的日常穿搭以及妝容，還成為時下女孩們仿效的對象！近日於古裝劇《如意芳霏》中演出的她，為了配合劇情設定造型，意外曝光鮮少露出的罕見右臉，多張截圖照釋出後，竟遭網友批評：「醜到像車墊」！究竟是發生什麼事？讓我們繼續看下去！

鞠婧禕之所以能被封為「四千年一遇美女」，不外乎就是她的長相可是無人能敵，素顏的時候清新又純淨，帶妝後卻又流露著小女人的性感韻味，各種風格裝扮，她都能詮釋出屬於鞠婧禕的美！

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照片中的鞠婧禕，右臉明顯凹陷，導致顴骨顯得凸出，臉型輪廓有些不一樣，而照片一曝光後，就引起網友熱烈討論，甚至還有網友批：「才24歲的小姑娘，臉怎麼凹成這樣？」經過小編觀察，或許是因為太瘦的關係，才會使顴骨凸出，從側面、上面看過去，就會顯得臉型凹陷，不過大家也別太苛刻，鞠婧禕看上去還是比你美啊！

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