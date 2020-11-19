後生仔傾吓偈｜馮盈盈曾話過抗拒運動型男生　親解揀富二代原因

《#後生仔傾吓偈》重溫呢個兩年前嘅二揀一快問快答環節，當時馮盈盈嘅答案，同今時今日佢嘅選擇都好大分別。(影片截圖)，

麥明詩 (Louisa) 雖然已淡出了娛樂圈轉投法律界，但唔少觀眾都好掛住佢。佢曾經主持過嘅《#後生仔傾吓偈》，日前在IG上載咗一條「快問快答二揀一」嘅舊片，唔少網民睇完之後都留言「最掛住呢個組合」

隨著麥明詩嘅淡出，加上《後生仔》改革，唔少觀眾都大嘆新不如舊。（IG圖片)

喺呢段11分鍾嘅影片，馮盈盈同麥明詩真係有唔少精彩位，就好似喺「長定短」當中，揀短嘅麥明詩解釋係唔想同馮盈盈爭，並補充「同埋有啲嘢係短嘅好，痛苦嘅時間縮短」點解短會痛苦呢？麥明詩就笑而不語；至於「瘦身定豐胸」，兩位就毫不猶豫咁揀豐胸，馮盈盈仲話「如果可以再比我喺發育時期揀，一定都會豐胸，因為MISS咗黃金機會就算再瘦，人生都會有遺憾要去填滿佢。」

兩年前嘅馮盈盈話唔鍾意運動型，原因之一係因為怕對方個胸大過自己。（IG/@crystalfyy）

喺吳業坤同余德丞之間，馮盈盈當時嘅選擇係吳業坤，並解釋因為自己唔太運動，怕會自卑同感到好大壓力，並強調「埋6舊腹肌都唔得」馮盈盈嘅呢一番說話都幾自打嘴巴，因為佢嘅緋聞男友鄭衍峰既係熱愛健身而且擁有強勁胸肌。而在「MK定富二代」之間，馮盈盈就爽快地選擇了富二代，原因係「我咁MK，所以搵個MK富二代溝一溝」。之後喺「麥明詩定馮盈盈」之間，麥明詩嘅選擇係馮盈盈，仲話「一定係盈盈啦，揀炮……」炮咩呢其實？