千言．慢煮│楊千嬅探討熟女話題　朱晨麗慘遭對手叫阿姨

楊千嬅在Youtube的節目「千言．慢煮」來到今季的最後一集，將於明晚播出，今次嘉賓是兩位多功能閨密陳煒（煒哥）和朱晨麗（朱朱），主題是「你有幾熟女」，加埋千嬅，三位熟女都認為年齡只是個數字，心境才重要！

三個女人一個墟，朱朱爆煒哥覺得自己年紀大很輸蝕，流失不少宅男觀眾，不過千嬅卻不認同，因為成熟智慧型女性很搶手，而她踏入30歲時，在電影上幾乎停頓，因為步入尷尬之年，她笑說，有位資深導演對她表示，方麗娟亦會長大，要學識在每個階段也要接受自己！

朱朱笑言踏入30歲後，有一次拍戲，重看拍攝鏡頭，發現自己多了皺紋，早前拍劇飾演一名15歲男孩的母親，當對方叫她做娘親時，感到很尷尬，她並向男孩表示，其實他們差不多年紀，可以做對方的女友，不過對方竟指她比較似阿姨！

千嬅則覺得自己做了人母後心境有些不同，因為是踏人生另一階段， 令她整個生活也改變了；而煒哥則指自己由選美入行一直走成熟路線，年輕時亦多扮演熟女角色。三位熟女都覺得即使是熟女也可以繼續任性、撒嬌。朱朱更大爆煒哥剝蝦殼人餵男友食，十分體貼，羨慕死人。

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