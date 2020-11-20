與金牌監製戚其義逆市投資銅鑼灣開甜品店　陳豪：有危自有機！

世紀疫症下，百業蕭條，然而無綫（TVB）視帝陳豪決定「疫」境出擊，早前決定與前無綫金牌監製戚其義齊齊在銅鑼灣投資開設甜品店，並於今天（20/11）出席新店開張儀式。問到為何這麼勇敢，逆市下一擲千金擴展生意，陳豪直言膽粗粗的背後有多重考慮：「有危自有機，亦都係因為呢個時候，好多舖頭執咗，或者吉咗出嚟，租金上亦都有調整，對營商嚟講幾有利，我覺得係呢個時候把握機會。再加上疫情下，有啲生意倒閉咗，亦都有啲行業冒起，我哋深信糖水、甜品呢一類應該可以Survive到落去，就睇下喺銅鑼灣呢個地點開業，（消費者）會有咩反應。」

至於將來會不會在其他區域開新店，陳豪認為要視乎幾個因素，租金是第一，其次是地點，要看看該處的人流多寡，也要了解一下心水舖位選址附近環境。在開張儀式上，他與戚其義和主理人Candy（甜姨姨），一同親手示範製作該店招牌甜品「波波刨冰」，其實陳豪本身熱愛咖啡，也有經營咖啡店，有沒有考慮過不如在這家甜品店加入咖啡元素？陳豪笑言不會由他一個人話事，「其實我哋只係Silent Partner，我喺後面負責商業決策，而（這家店）一直以來都係等個Partner（甜姨姨）自己去Promote，所以如果涉及Frontline（前線）嘅話，都係畀番甜姨姨去搞。」

陳豪今日出席有份投資的甜品店開張儀式。（劉智源攝）

陳豪（中）與戚其義和「甜姨姨」Candy（左）面向鏡頭舉起招牌飲品，祝願生意興隆。（劉智源攝）

點擊下圖欣賞陳豪與戚其義為新店剪綵的情況：