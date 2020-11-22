前EXO黃子韜直播甜笑向IU示愛：我不是在追星　粉絲誓保女神反對

韓團EXO前成員黃子韜Tao 2015年向SM娛樂提出解約後，已回到中國發展，昨日（21日）他因突然在微博及直播上向IU示愛，再一次在韓國引起熱議。對於黃子韜的告白，不少IU粉絲都相當反感，表示要誓保女神反對！

黃子韜錯手一拼上傳IU的照片，並快速刪除。（網上圖片）

黃子韜昨日在微博上傳自己與IU的照片，期後快速刪除IU與貼文毫無關係的照片，但仍能在修改紀錄中查看得到。同一時間黃子韜在直播中，突然向粉絲告白有喜歡的女生，他講到：「我告訴你，我真的有個很愛的女孩，我真的很愛。如果她願意的話，如果她明天就答應了，我明天就可以跟她直接公開，我立馬原地娶她…我可以看她的東西看一天不停，但我不是粉絲的心態，我是真的覺得她可以做我的女朋友…」對鏡頭露出發自內心的甜笑。

同時黃子韜在直播向喜歡的女生告白，網友猜測對方正是IU。（微博/@伊莉莎白骨精啊截圖）

按圖睇黃子韜點表白：

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網友根據「不在同一國家」和「曾向對方發IG私訊」等線索，猜測黃子韜是在隔空向IU示愛。有網民講到黃子韜IG除了追蹤公司旗下藝人外，就只有追蹤IU一人，他亦曾在IU的IG發文下留言祝對方生日快樂等。事件登上熱搜後，黃子韜再更新微博並講到「我不是在追星！！！這是一種愛」。黃子韜的發言也快速傳到韓國並惹來大批IU粉絲不滿，網友紛紛留言「別動IU」、「中二病還沒痊癒呢」和「哪來的自信」等等，表示要誓死保護女神。

IU擁大批粉絲，亦是不少歌手後輩的偶像。（IG/@dlwlrma）