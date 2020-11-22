全民造星III︱花姐最後一刻決心刪前哨戰演出：都明參賽者唔開心

經過漫長的前哨戰（Pre Round），ViuTV王牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》的50強終於在上周三（18/11）誕生，小組對決亦隨即展開，然而這集播出之後收到很多投訴，直指製作團隊將第13集裏本應要出現的8位參賽者演出片段刪走，認為此舉對他們來說極不尊重，更有專門講流行音樂的facebook專頁「論盡音樂 Stupid Music」發文狠批：「前面好多悶到反胃嘅背景story，只要剪短一分鐘，就已經夠呢8個播埋，但電視台選擇左（咗）一個最唔尊重嘅方式對待佢地（哋）。」至於已經「三盞紅燈」出局的「靚仔醫生」蘇浚祈（Jensen）亦透過IG限時動態發表感受，直言替遭剪走片段的「戰友」不值：「其實咁樣真係好唔尊重呢幾位參賽者嘅付出。」身為節目監製的「花姐」黃慧君日前親自就今次事件解畫，坦言後期製作時，確實有剪輯8位參賽者的演出片段，奈何要顧及整體節目節奏和反映錄影時的真實情況，於最後一刻狠心刪走上述內容，變成今天觀眾見到的版本。「我明佢哋係有唔開心嘅！」 撰文：游大東

（資料圖片）

「花姐」上周四（19/11）下午現身灣仔修頓場館，出席ViuTV新劇《男排女將》的宣傳活動時，親自解釋為何會決定將前哨戰8位參賽者，包括黃寶瑤（寶瑤）、張卓堯（Yasmin）、丁悅（阿丁）、鄺旨呈（旨呈）、阿樂頤（Georgina／阿左）、李家賢（Hugo）、宋柏謙（Tim）以及姜嘉欣（奸奸）的演出片段統統剪走。

「花姐」直言，這是基於真人騷的製作標準而衡量。「當時我哋睇完個廠（錄影），發覺原來尾個8個（演出時）呢，啲人已經訓着冇心機，連啲評判好、導師都係咁，我都悶到走咗去，直至去到最後陳葦璇出場，先叫做好啲，大家醒喇，其實我哋嘅Format係，錄影完之後，我同啲導演Briefing（引導），就係現實發生咩事，我哋要跟個現實去剪。」

不過「花姐」也明白，參賽者為了這次演出，背後花了很多心機，若然真的一秒不見，相當殘忍，於是一度改變主意。

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ViuTV王牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》至今已播出兩個星期，83位參賽者力爭成為「50強」的前哨戰（Pre Round）仍未完結。（資料圖片）

曾剪兩個版本 播出前決定選擇刪走8人

「我自己都驚對唔住啲參賽者，搞到我自己都有矛盾。後來我又同啲導演Brief，不如我哋都試下逐個逐個剪出嚟，我都唔想好似咁衰咁，睇下個效果先，如果呢個效果OK，咁我就放棄真實嘅情況。但係剪完之後，我就理解到點解當時啲人會瞓着，因為呢幾個參賽者嘅表演，唔係唔好聽，係比較靜態，喺嗰個時間呢（已連續錄影十幾個小時之後），就係會咁樣，所以我覺得要顧全大局，既然我個節目係真人騷，就要畀最真實嘅嘢人哋睇，我情願係咁（將所有片段刪走），我覺得呢個節目嘅真實性，係比參賽者表演更重要，喺我哋嘅立場，好用心剪佢哋嘅profile，好用心剪佢哋嘅故事，係比佢哋嘅表演更加幫到佢哋。」「花姐」透露，本來前哨戰預算會播13集，最後因為上述原因，變成12集。

「花姐」受訪時坦言，知道參賽者對於這個處理手法一定感到不高興，所以事前已逐個以電話通知製作團隊有此決定，另一方面，亦叮囑負責社交平台宣傳的同事，要將上述8位參賽者的演出片段足本公開作為補償。今屆《造星》只得35集（2019年《全民造星II》常規播放為49集），前哨戰已佔去三分之一集數，觀眾開始擔心，按照現時的播放進度，能否在未來4個星期播放餘下回合，緊貼12月底總決賽舉行的日子。「花姐」笑言不用擔心，亦不會如去年那樣臨時增加集數，「我哋已經Plan好咗，今年係會比舊年少一Round（上年5個回合，今年不計前哨戰則為4個），所以拍之前已經知道邊一Round會播到邊集，總之35集係會出得晒。」

成功晉身《造星III》50強的旨呈，他在前哨戰的演出慘遭剪走。（節目截圖）

阿Tim最終無緣晉身《造星III》50強，然而他在前哨戰的演出遭剪走，意味觀眾根本無法認識這位參賽者。（電視截圖）

已出局的「靚仔醫生」Jensen在IG分享限時動態，力撐沒有「出鏡」的旨呈：「咁好睇嘅表演竟然唔播!!!」。（instagram.com/sojendr）

已出局的「靚仔醫生」Jensen在IG分享限時動態，為阿Tim感不值。（instagram.com/sojendr）

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