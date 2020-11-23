多圖｜孝琳S形身材健康又性感　靠做負重訓練操出蜜大腿

韓國前女團SISTAR成員孝琳自從以SOLO女歌手身份發展後轉走歐美風，不但曬得一身古銅膚色，其健康S形身材一樣深得女粉絲羨慕，將健康性感四個字發揮到極致，不枉她「韓國Beyoncé」的稱號。她周不時都會分享自己做運動的片段，近日她上載一段去健身室做負重訓練的片段，將練出一雙蜜大腿的秘技公開。

孝琳將健康性感四個字發揮到極致。（Instagram：@xhyolynx）

孝琳將練出一雙蜜大腿的秘技公開。（Instagram：@xhyolynx）

除了練大腿之外，孝琳亦花心機練背肌，因此才擁有美麗的肩膀和胸部線條。她亦因於兩年前推出的作品《Dally》中有不少臀部舞蹈動作，而令「孝琳 蜜桃臀 」成為搜索關鍵字，原來她在空餘時間都會一做深蹲，甚至乎在玩電話時一邊收縮臀部一邊單腳向後抬起90度，以及久而久之才打造出傲人的S形線條。孝琳曾經講過，自己在家中從來都不會鬆懈，盡量將運動融入生活當中，即使5分鐘亦被不做來得好。

孝琳擁有健康的S形身材，令女士們相當羨慕！（Instagram：@xhyolynx）

孝琳在玩電話時都不忘做運動。（Instagram：@xhyolynx）

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