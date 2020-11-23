苑瓊丹投資七位數字進軍飲食業　老公拒出鏡宣傳：自己頂硬上

瓣數多多嘅苑瓊丹，剛完成香港開電視節目《開工大吉77》後，隨即投資七位數字進軍飲食業，大量生產即食餸包，期望成為圈中「食神」：「估我唔到呢，其實都係靠拍檔教路，我覺得香港父母都好忙，收工又要煮餸真係辛苦嘅，所以就提出即食餸包呢個概念，點知大家一拍即合，咁咪膽粗粗投資囉！其實我唔識煮嘢食，但我識食好嘢，所以我負責品質管理，唔好食我唔會比佢賣。」

苑瓊丹完成節目拍攝後，投資7位數進軍飲食業，大量生產即食餸包，期望成為圈中「食神」。（資料圖片）

苑仔坦言老公每晚「粗茶淡飯」，方決定進軍飲食業：「因為我工人姐姐完全唔識煮餸，邊個餸老公話好食，佢就晚晚煮比佢食，食足成星期都係咁，難得老公竟然冇投訴照食，再唔係就咁煮個上海麵又當一餐！因為呢個工人姐姐好錫狗，所以我又唔會炒佢，但係咁唔係辦法嘛，所以買啲即食餸包看門口，老公就話既然係咁，做咩唔自己投資？依家咪慳番啲買餸錢，又可以比老公食餐好，總之『一為神功、二為弟子』啦。」

苑瓊丹原來投資餸包係因為老公。

雖然苑仔不參與烹調工作，但佢話自己隨時要化身做包裝妹、外賣妹：「人工好貴啊，有大訂單都未必夠同事返工，所以自己頂硬上，幫手入吓餸、抽真空咁囉！第一次上嚟開工，同事都以為我搞搞震，見我真係落手落腳做，先信我唔係得個講字！好多朋友知道我做呢樣生意，都俾面幫襯買好多，咁我就親自送貨多謝人啦，曹查理話要我著迷你裙先好見佢，我餵埋佢食又點話啊！」

苑瓊丹話唔介意著迷你裙送貨俾曹查理。（影片擷圖）

苑仔講笑話享受賺錢過程，歡迎任何人約她投資：「我冇乜錢咋，但想搵錢就真嘅，依家晚晚用餸包開飯，叫老公順手試味比意見，不過佢死都唔肯出鏡幫手做宣傳，佢話我做『食神』，我就話佢係『賭神』夠晒神秘！我啲性格唔可以停㗎，呢排疫情又少咗外地拍戲工作，咪圍埋度橋搵錢囉。遲啲都會搵圈中好友幫手拍片做宣傳，咁咪大家都有工開，唔夠錢比出鏡費，就用食物質飽佢地啦！」