新冠肺炎｜謝玲玲曾到「跳舞群組」場所親證確診：在醫院接受治療

張竹君表示，跳舞群組已增至80人確診，「有啲難控制」。(李澤彤攝)

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新冠肺炎第4波來襲，當中有多個跳舞中心爆發疫情，「跳舞群組」已經有近百名確診患者，情況令人憂慮。圈中唔少人有唔少熱愛跳舞嘅名人，林建岳前妻謝玲玲曾到訪其中一間跳舞場所，因而惹起確診疑雲，佢喺11月23日出聲明回應事件，親證：「於11月22日得知確診新冠肺炎，現正在醫院接受治療，但沒有任何病徵。」

謝玲玲曾到過相關跳舞場所。（IG：@hlingling）

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謝玲玲傳媒聲明

(香港-2020年11月23日) 本人謝玲玲首先感謝各大傳媒及所有記者朋友關心，有鑒於今日有傳言指本人確診新冠肺炎，現作出回應如下：

於11月18日，本人得知有份參與跳舞群組的朋友確診新冠肺炎，為了預防及盡公民責任，本人進行第一次檢疫測試，檢驗結果為陰性。而於11月21日，因疫情漸趨嚴重，本人為家人及大眾著想再進行第二次測試，於11月22日得知確診新冠肺炎，現正在醫院接受治療，但沒有任何病徵。

本人亦希望就此作出澄清，本人並沒有參與Starlight跳舞群組，進行檢測全屬為家人及大眾健康著想。

再一次感謝各位傳媒朋友關心，若有進一步消息我必定會跟大家報平安！

謹祝 各位 平安健康！

謝玲玲