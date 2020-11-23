TVB一名會計文員確診新冠肺炎　企業傳訊部：會計部進行消毒清潔

近日疫情反彈，確診人數上升，而一名在電視廣播城（TVB）工作的會計文員昨天通知公司她被確診新冠狀病毒，據知情人士內部已經發出通知，詳情如下。

「致各同事：

一名在電視廣播城工作的會計文員昨天通知公司她被確診新冠狀病毒病，已在醫院進行隔離。她最後上班日期為上周五(20號) 。公司已在會計科進行消毒清潔。 有約30名與她有接觸的同事前往接受檢測，至今約10人收到檢測結果，均屬陰性。 近日本地新冠狀病毒病疫情急速惡化，確診個案數目大幅增加，分佈全港各區，源頭不明的個案數字有上升趨勢，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈。 政府呼籲市民盡量減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會。 同事們要時刻注意個人及環境衛生，經常佩戴口罩及保持雙手清潔。當出現呼吸道感染病徵，不應上班，及盡早求診。

人事及行政部」

TVB有1名的會計文員昨日通知公司她被確診新冠狀病毒病。（香港01）

《香港01》亦有問到無綫企業傳訊部是否確實件事情，得到的回覆如下：

「一名在電視廣播城工作的會計文員昨通知公司她被確診新冠狀病毒病，已在醫院進行隔離。她最後上班日期為11月20日。公司已在會計部進行消毒清潔。

約30名與她可能有接觸的同事已前往接受檢測，至今約10人收到檢測結果，均屬陰性。」

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