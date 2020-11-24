後生仔傾吓偈｜馮盈盈提雙面人意有所指：唔使同佢一個層次爭論

馮盈盈同江嘉敏曾經係好姐妹。（資料圖片）

人生中總會遇到幾個雙面人，《#後生仔傾吓偈》呢日喺節目中討論呢個話題，藝人們紛紛表示分享自己經歷，亦無可避免令人揣測講緊邊個。當中大家不敢將目光投射至新聞多多嘅馮盈盈（FYY ），而FYY亦侃侃而談話：「如果唔係自己有惡意見到都唔會專登提起，例如話人貪錢佢自己一定貪錢。」不禁令網友聯想起早前與她傳出不和嘅江嘉敏。

第二排，中間向右順序張穎康，湯洛雯、楊明、馮盈盈、胡鴻鈞和江嘉敏。有人發現馮盈盈同江嘉敏互當透明。（資料圖片）

呢集節目以雙面人為題，席間個個都踴躍發言，當中馮盈盈更加係焦點，事關之前佢同何家公子何猷亨上億元遊艇出海開船P，事後同江嘉敏姐妹決裂，台慶夜仲被影到面阻阻。節目中馮盈盈提起雙面人呢個話題就話：「雙面人問我最清楚，對住你一個樣，對其他人又另一個樣。事事都批評嘅人，一定係自己有嗰種特質，如果唔係自己有惡意見到都唔會專登提起，例如話人貪錢佢自己一定貪錢，有啲人得到佢得唔到嘅嘢，就要特別提出。」

馮盈盈解釋台上傾偈會畀人鬧，所以沒有同江嘉敏交流傾偈。（吳子生攝）

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陸浩明問到：「即係話你痴富二代嘅人自己一定係想痴富二代啦喎？」馮盈盈苦笑一下然後正面回應：「都係依我頭先所講，本身有咁諗有咁嘅特質，先會特別提起。由佢地繼續講囉反正我自己無做呢樣嘢。（可能調返轉係啲富二代鍾意痴埋冠軍靚女度接近你呢？）如果佢有咁嘅言行舉止一定有人知，自然有一日佢會為自己做過嘅事帶來後果。唔需要你同佢操心，好似同佢同一層次咁，喺度爭論誰是誰非。」火藥味甚濃。

點擊睇馮盈盈喺節目中點講：