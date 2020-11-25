【燕雲台】演技不及佘詩曼？網民有讚亦有彈　唐嫣回應霸氣又大方

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唐嫣在《燕雲台》中演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，集千萬寵愛於一身，但仍遇到有「最強寵妃」之稱的王楚然，經超飾演的遼景帝被渤海貢女玉簫（王楚然飾）迷倒，並讓女方侍寢、懷孕，正宮唐嫣只能淚喊：「這世界上最難謀劃的就是人心，可是你把這一切都當成可以權衡的籌碼！你看的就讓人討厭！」

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王楚然曾在《清平樂》演出張貴妃，是王凱飾演的宋仁宗一生最愛的寵妃，有別於在該劇強勢扮相，在《燕雲台》模樣清純楚楚可憐。唐嫣受訪時評價起自己演出的蕭燕燕一角，認為她是格局特別大的人，面臨選擇有著很多無奈：「在演的時候我會心疼她，我希望燕燕所有的選擇都是從心選擇。」

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唐嫣透露自己也會跟著一起追劇，但還沒追上最新進度，談到網友留言，她說：「其實我每一種聲音，都會接受啊，你只要講的有理的我就會聽。」她看到網友留言稱她是「草原小霸王」，一出門就騎馬射獵，找男生打架摔跤，讓竇驍自嘲：「摔的就是我。」唐嫣也提到當時收到《燕雲台》故事大綱，故事題材就吸引了她，立刻買了四本原著小說，欲罷不能地看完。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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