東張西望︱曹宏威博士闊別熒幕多年載譽歸來　質疑愛情降施法效果

以前經常亮相電視節目的曹宏威博士已多年沒有在熒幕前出現，近日他終於再度熒幕前跟大家見面，於日前播出的一集無綫（TVB）節目《東張西望》入面接受訪問。曹宏威擁有生物化學博士學位，曾在香港中文大學生物化學系任職高級講師。他在1990年代經常上電視節目包括《今日睇真D》和《城市追擊》等，以科學角度去解釋一些靈異現象，甚至揭穿一些神棍的行騙手法，又曾對解剖外星人提供解釋。

曹宏威博士。(節目截圖)

該集《東張西望》講到網上一間提供泰國愛情降頭服務的店舖，幫稱可以替客人透過遠在泰國的法師向心儀對象「落降頭」，改善客人和對象的感情，又或是挽回逝去的感情。有客人表示付款後並沒有收到負責人提供的影片或相片，證明不到真的有完成法事，而該客人與對象的感情亦未有好轉。負責人又叫他繼續付款做更高級的法事，客人沒有照做卻遭人威脅會在網上公開其個人資料。然而該店舖的負責人就否認有關指控，自稱只是想提醒客人服務之後要付款。

有客人提供對話截圖指控店舖。(節目截圖)

節目中可見所謂的「情降」作法，是由泰國師傅向神明點香供酒，再對相片唸唸有詞來施法，過程靈異詭秘。曹宏威博士就直指師傅做這件事是沒有法力的，但是可以使人有心理效益，是心理學的範疇。而出來的結果是或然率，其實什麼都沒有做，甚至由客人自己扮演師傅都可以。曹博士又指店舖負責人揚言「一分錢一分貨」這句是重點，質疑是否用錢來量度誠心，如果很有錢的人，加碼可以是無窮無盡的。