傳謝安琪拒合作累公司損失7位數　兼間接令公司員工被炒?

早前謝安琪（Kay）在網上演唱會率先唱出新歌《三生一吻》，事前並沒有與麥浚龍（Juno）溝通，傳因此惹Juno不滿，導致兩人鬧不和。其後Kay更突然取消追蹤Juno Instagram，令不和傳聞愈演愈烈。今日有報道爆料，指Kay令公司「幻國」損失7位數字廣告代言收入，更間接連累有人失業。

傳謝安琪Unfollow麥浚龍IG 疑因新歌《三生一吻》偷步曝光鬧不和

謝安琪（Kay）早前在網上演唱會率先唱出新歌《三生一吻》，事前並沒有與麥浚龍（Juno）溝通，因此令Juno不滿，亦有傳二人因此而不和。（資料圖片）

有人向傳媒爆料稱，指Kay年頭獲廣告商誠邀，以7位數字擔任收身代言人。惟Kay在減肥期間拒絕聽團隊意見，不但沒有使用收身產品，更搵健身教練操肌，她瘦身不成更歸咎於是廣告商產品有問題，故此Kay的身形經多月的操練後仍未達到廣告商要求。

她此舉惹品牌高層不滿，認為Kay沒有尊重品牌，亦沒有履行合約精神，又擔心她不夠瘦、甚至變肌肉型拍收身廣告會不夠說服力。

有人向傳媒爆料稱，Kay年頭獲廣告商誠邀，以7位數字擔任收身代言人。但她減肥成效不彰，態度不合作，令公司損失7位數收入。（葉志明攝）

據知，Kay也遲遲未給給近照予廣告商追蹤她的減肥成效。團隊及廣告商亦因Kay身形不達標而推遲廣告拍攝，但最終合作破裂收場。有指大老闆因損失7位數字代言而盛怒，一舉解僱整隊marketing team，令員工在疫情之下前路茫茫。

而Kay發言人則承認Kay與纖體廣告的合作中止，但稱是基於「疫情及種種原因，在雙方有共識下」而停止合作。

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