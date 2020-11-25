賴冠霖為食煙吐痰寫簡體道歉信　亂用中文網民狠批：你最好去讀書

韓國限定男團Wanna One前成員，來自台灣的19歲賴冠霖日前被內地傳媒拍到疫情期間，在街邊除口罩食煙兼吐痰，人設大崩壞。賴冠霖昨日（24日）在微博兩度道歉，其中用簡體字寫的道歉信負評不斷，被批用詞不當。有曾經支持賴冠霖兩年的「站姐」，事後更大爆他已有女友一事。

賴冠霖昨天早上首先發文道歉，表示自己做了錯誤的示範。未知是否因為之後有站姐大爆他拍拖，不但與女友在個人帳戶放閃，更把粉絲禮物轉贈女友等，令他形象再插水，賴冠霖晚上再上傳一篇手寫信道歉。賴冠霖在信中再一次向粉絲家人等道歉，可是文中第一句「這篇文章為了讓自己更能起到反省作用，會正確的使用標點符號，以示誠意」就已惹來不少批評。

賴冠霖被拍到疫情期間，除口罩食煙兼吐痰，人設大崩壞。（微博圖片）

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網友批評賴冠霖的手寫信用詞奇怪，感覺毫無道歉的意思。最後他亦講到「至於私生活部分，如果有喜訊，一定會第一時間告知。但是目前人生階段，還是想以事業為主，努力拼搏」，當中「喜訊」一字，引來大批粉絲不滿留言「喜訊？生個兒子嗎？」、「所以戀愛是真的，只是還沒到結婚是嗎？」和「喜訊？那我先祝福你」等，更有人激動大鬧「你最好去讀書」，大斥賴冠霖仍知錯不改。

賴冠霖上傳道歉信，但因亂用中文被粉絲鬧爆。（微博/@賴冠霖_Edward）

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