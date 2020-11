王敏德大女王曼喜(Kayla)一向形象大膽前衛,不但時常在社交網站大曬性感相,早前更公開與女友Elaine訂婚消息,認真敢愛敢恨。今日(25/11),王曼喜再於Instagram曬性感照,不過今次的主角卻非自己,而是媽媽馬詩慧(Janet)。相中的馬詩慧以黑色比堅尼上陣,浸在酒店浴缸之中的她大擺多款撩人Pose,非常養眼,令王曼喜亦忍不住留言,大讚媽媽美艷動人:「We are our worst critics, but all I see is beauty.(我哋兩個對彼此都係對苛刻,但呢一刻我睇到嘅只有美麗)」。

點擊下圖觀看上述靚照,以及睇睇馬詩慧有幾Fit:

+ 19 + 19 + 19

點擊下圖觀看王曼喜、王麗嘉的IG靚相: