陳庭欣男友差點食死貓　 「如果屬實就好唔要得」

在無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」的謝可逸，早前被驚爆一腳踏兩船，除了跟與無綫小花兼歌手謝文欣發展地下情多年，更背住女友偷食，搭上失婚醫學美容公司CEO方潔盈（Jathy）。有指謝可逸疑似搞大Jathy個肚，更傳出Jathy曾想過找陳庭欣（Toby）的富貴男友彩豐行老闆楊振源（Benny）「食死貓」，當成是Benny的骨肉。

陳庭欣坦言兩個人相處最緊要信任，不用經常問以前。（陳順禎 攝）

陳庭欣今晚（25/11）出席《逃獄兄弟》首映，被問到相關傳聞，Toby大方回應：「對於這宗新聞冇特別想表達，首先我不知道這宗新聞的短訊或聲音是真是假，就算是真，都應該是很久以前的事。我覺得兩個人一起，冇理由不斷去問對方以前發生過的事，正如我都會有以前，所以我選擇放埋一邊。」

陳庭欣都有幻想若事件屬實，稱當事人這行徑實在唔要得。（陳順禎 攝）

問到有否被這宗新聞影響與男友之間關係，Toby笑言無影響，亦冇刻意去討論。「若非傅媒追問都不去留意，其實我不太認識這位女士，都是在公開場合見過幾次面。而她作為非圈中人，近日不停被人談論這宗新聞，相信都幾困擾。」問Toby可幻想若事件屬實，會怎看待？「我都有這樣想過，萬一事情是真，萬一真的有這樣講過，那就真是不要得。」