吳綺莉同卓林講生日快樂要靠經理人？　小龍女已讀不回仍未破冰

吳綺莉係1990年亞姐冠軍，高䠷身形當年來說的確非常亮麗。(資料圖片)

吳綺莉與「小龍女」吳卓林的母女關係一直麻麻，二人經常有不少不和新聞，甚至曾驚動警方。而吳卓林在2018年與外籍女友Andi結婚更令他們關係更加差。近日吳綺莉的經理人在微博上載接近三分鐘的影片，標題寫道：「第一次作為吳綺莉的經紀人正面回應自媒體號的一些猜想，也希望是最後一次，求放過，請各位自媒體不要再瞎寫了」

吳綺莉經理人阿文。（微博）

前幾天原來是「小龍女」的21歲生日，阿文在影片中透露受了吳綺莉所托，發了一條訊息跟「小龍女」祝她生日快樂，阿文直言對方已讀不回：「到今天吳卓林已經算是長大成人了，她已經有獨立的人格，有自己的生活。吳綺莉呢又回到一個人生活的狀態。」看來母女的關係已經到達了要靠第三人維繫的地步。

而影片中的阿文更稱，有人指吳綺莉生下吳卓林是為了爭奪家產，「對於這樣說的人，我想今天可以閉嘴了，事實證明吳小姐根本就沒有這份心，如果她有這個念頭，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了。」其後吳綺莉轉發了這個微博，「一個人就一個人，用心演戲，用心工作。」

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