矚目配角｜韋家雄酒吧使橫手識老婆　相識一年閃婚：速戰速決！

韋家雄兩年前與小他接近二十年的老婆結婚，當時也引來一時熱話，始終當時已經53歲韋家雄決定再婚，而且可以說是一對父女戀，難免別人會以不同的目光去看待。不過，韋家雄卻有一套特別的相處方式，可以打破年齡的隔閡，而且講起兩人如何認識更是經典，竟然是因為一次酒局！

韋家雄與老婆閒時也會小酌幾杯。（IG@wai_kar_hung）

相識緣自於酒吧

韋家雄圈中朋友多，看他結婚時一堆伴郎都是圈中人就知道，而他的老婆也是因為圈中人才認識。「當初係一個同事李啟傑(TVB綠葉演員)介紹，好耐冇放假突然喺TVB有一段時間，有套戲未開，咁就去諾士佛臺飲酒，幾條麻甩佬飲酒，跟住悶悶哋，佢哋見到我老婆，原來佢哋識咗好耐，咁有個女仔一齊坐喺度飲酒幾開心，咁就識咗。佢識李啟傑，我就唔識我老婆，佢哋識咗十幾年，咁撞到一齊飲嘢好正常。飲飲吓就畀我使橫手搞掂咗，哈哈。」當然因為友人拍照後，要拿電話號碼分享合照，韋家雄正正在此時拿了老婆的電話。

韋家雄結婚的超級綠葉兄弟團：

+ 10 + 10 + 10

相處跨過年齡障礙

相識不到一年，兩人便選擇結婚，韋家雄認定這是緣份，明明認識不久，卻好似久違了的老朋友，他說：「如果你係就速戰速決喇，唔好拖人時間，自己都鍾意咁咪結婚。」熱戀有限期，結婚後自然要面對相處的問題，加上這個接受二十年的年齡差距，會否成為最大的障礙呢？「將佢唔分年齡差去講，兩個人擺埋一齊，總會有問題，兩個完全唔同性格，唔同生活習慣嘅人，你點樣融合嗰個習慣同埋你點樣諗方法去相處，可能呢段婚姻我會好主動介紹晒我朋友畀佢認識，佢嘅朋友亦都介紹晒畀我識，今日約咗朋友食飯，既然都已經係我朋友，成個過程唔會覺得悶，都係可以嘻嘻哈哈。或者我今日唔想去，老婆你去喇，我都會好放心，變咗我嘅朋友，佢亦都會係咁，唔會話因為我約咗朋友食飯，老婆你喺屋企喇自己食，其實你係冷落咗佢，問題就會開始產生。」原來特別的方法，就是將大家的朋友圈融為一體。

兩人的確將朋友圈融合了。（IG@wai_kar_hung）

最重要別冷落對方

當然，這個方式他當然也要慢慢習慣，但一切也是為了爭取多點時間一起，始終韋家雄作為演員的作息時間，跟做銀行的老婆有天壤之別，他說：「一班人玩一定開心，可能去邊個屋企飲吓酒，咁你聚埋一齊，好過佢戇居居喺屋企等你，睇住個鐘仲未返嚟咁樣，咁佢又會覺得悶，又會覺得你唔理佢，而家啲朋友唔係約我，係約我老婆，睇你老公邊日得閒一齊食飯，變咗係約我老婆多啲。」如果兩人的圈子相同，的確能夠爭取更多的相處時間，更不會冷落了其中一方，大家不如試試？

韋家雄有一套與老婆相處的方式。（陳順禎攝）

矚目配角｜韋家雄與哥哥韋家輝從來無合作：而家關係生疏咗

矚目配角｜秦煌妻曾提六次離婚 「我冇緋聞只係鍾意同朋友玩！」

【矚目配角】羅樂林同太太分房九年不離婚：有啲嘢已經各走極端

【矚目配角】馮素波讚古天樂成名後不忘本：佢照顧同行每一個人