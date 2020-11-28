荷李活136kg胖妹宣佈訂婚！「巨無霸」女星成功覓真愛唔止佢一個

荷李活女星Gabby Sidib曾憑電影《天生不是寶貝 Precious》獲得奧斯卡最佳女主角提名，她最初體重超過300磅（約136公斤）。在2017年接受切胃手術後，儘管身材仍然圓潤，卻也漸漸變得健康。不過外型並未影響她的感情生活，日前工程師男朋友Brandon Frankel更正式向她求婚！

【同場加映】「荷李活細細粒」Rebel Willson專演喜感肥女，年前決定減肥，在過程中她一樣覓得細11歲的型男真愛，可見情人眼裡出西施！按圖即睇真命天子的蘆山真面目及其減肥歷程：

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Gabby在IG大曬訂婚戒指，開心宣布喜訊。她笑說：「很奇怪，大家都以為我已經結婚了，不過我想是我們彼此的內心和意圖都這麼清楚。我的兄弟（指Brandon）提出了建議，現在我可以永遠擁抱他。」

Gabby稱未婚夫Brandon是一輩子最好的朋友：「他是我見過最有趣的人，也是最甜蜜的人，和他在一起的每一刻都是快樂。」Brandon也在IG寫道：「我讓我最好的朋友嫁給我，她說『好！』很高興能與我所見過的最美好、搞笑，美麗和鼓舞人心的女人度過餘生。」

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Gabby過去接受《People》訪問時表示，當初接受切胃手術，除了想減肥外，更因為自己被診斷出患有2型糖尿病，而手術能讓她有效控制飲食。她也坦言：「我以前經常被欺負，這使我覺得自己這輩子都會很醜。」不過在Brandon心中，她就是全世界最靚。

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