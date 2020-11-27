早霸王│森美遺憾當年肥底信心不足　唔敢追混血女生：好似柏安妮

由森美、小儀同Marco不時在他們主持的電台節目《早霸王》中探討戀愛話題，在最新一集節目中，森美提起中學時期有一個身形肥胖的男同學，連其貌不揚都稱不上，森美更指對方「個樣直頭唔得」，但他成功追女無數，森美形容：「佢追到的女生數目令人嘩然！」當中更不乏漂亮女生，而對方目前婚姻也不錯，森美在節目中透露對方的追女秘方有幾成功！

森美提起中學時期有一個肥仔同學，雖然其貌不揚但成功追到好多女仔。（影片截圖）

森美指這個同學跟女孩子聊天時總是令對方很開心，而他自己則相反，如果聽到女孩子話中有不合理的地方就會當面取笑對方，「你知我哋份人批判性好強，就算你係靚女都好，都會笑對方，啲女仔就會黑面，但嗰個男仔就唔會咁，佢乜都話人哋好，佢真係追到好多個女仔，就算好靚嗰啲都可以得手。」

這個肥仔同學的追女戰績彪炳，中學時期已經有兩任大學生女朋友，森美曾經問對方為什麼追大學生，對方大方分享追女秘方：「追女仔橫豎都係一半得一半唔得，我梗係追個姐姐啦，追到幾威呀！」森美認為是信心問題，他再分享自己的一個失敗經歷，就是跟沒有信心有關。

森美認為肥仔同學的成功秘訣就是「信心」，他自爆自己年少時因信心不足不敢追女仔的憾事。（影片截圖）

肥仔同學連大學生姐姐都敢追，森美自己卻連比自己細的女生都不敢追。當年他初中時很喜歡妹妹的混血兒同學，對方貌似柏安妮，「嗰時我鍾意到不得之了，但我個心就係驚，因為當時我係肥仔，諗返我個同學都係肥仔，最大問題就係冇信心，其實追都係五十五十，點解唔試一試，如果試咗，哇，混血兒啊……」所以森美的結論是，追女仔一定要有信心放膽去追，追10個女生可能有一半成功也不錯，更搞笑表示當年不夠膽去追求妹妹的混血同學是他「一生的痛」。

森美認為當年沒有追到妹妹的混血同學是一生的痛（影片截圖）

柏安妮擁有中國、馬來西亞及美國血統，英文名Ann Bridgewater，出身富裕家庭，是名高材生曾獲牛津大學取錄，但為了加入演藝圈而放棄機會，是當年大眾眼中的美女混血兒。（電影截圖）

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