《使徒行者3》《男排女將》都有杜港　轉戰保險：1個月簽70張單

杜港在首集《男排女將》飾演排球教練麥樂基，跟Stephy有不少對手戲。

年尾是電視劇旺季，TVB播兩套重頭劇《使徒行者3》同《踩過界2》，而ViuTV則有《男排女將》引戰，以往藝人只能在一個台出現，但隨著有更多藝人選擇自由身之後，大家都會在兩個台見到一些熟悉面孔，最近在《男排女將》首集，除了鄧麗欣(Stephy),Mirror外，前TVB綠葉杜港亦驚現劇中，戲份不少，飾演「翔鷹」排球隊之教練李樂基，同女主角Stephy有不少對手戲。

杜港亦有演出《使徒行者3》，他表示監製蘇萬聰經常會找一班前TVB藝員幫手，非常諗舊。

而除了ViuTV，杜港亦出現在TVB，在《使徒行者3》亦有份演出，兩台兩邊走，演藝生涯不錯，但原來杜港6年前已轉戰保險界，收入比以前穩定，現在有檔期就會過戲癮，他接受《香港01》訪問時說：「而家主要做保險工作為主，做緊IFA經理，咁啱導、監製揾咪拍囉，咁收入就比以前做合約演員高啲嘅，但保險工作看似自由，但其實自己生意，你都要定期約啲客見面架，入咗保險業都試過一個月簽70張單，都係邊做邊學。」杜港雖然轉戰另一戰場，更試過在保險得到獎項，但他亦非常感激TVB，他說:「之前喺保險攞到獎，我都同太太講要多謝TVB，因為有個平台，令你成日應付唔同角色，變相令你學新嘢會比別人快，你會比其他人接受得快，尤其以前每日都對唔同演員、唔同工作人員，咁你會學到同陌生人破冰，亦有啲客覺得你拍過嘢,都會同你以前嘅行業有興趣，咁我又有家室呢,啲人都會覺得我工作係為家庭，咁都係有幫助嘅。」