袁偉豪過大禮物資多到影唔晒　張寶兒曬行禮照重溫感動一刻

袁偉豪張寶兒日前正式註冊結婚，張寶兒身上有7對龍鳳鈪，非常搶眼。（大會照片）

袁偉豪11月25日秘密迎娶細十歲嘅女友張寶兒，事前保密功夫做到足，直至當日早上臨行禮先被傳媒發現。婚後2人大方放閃，呢日分別喺IG曬出過大禮及行禮時照片，睇得出佢哋為婚禮花咗唔少心機。

袁偉豪貼出之前過大禮嘅照片，物資多到影唔晒，份量十足﹗（IG：@benontheroad）

Ben貼出早前過大禮嘅相片，見到嫁娶物資鋪滿一大張檯，傳統儀式做到足，椰子籃、唐餅、海味、紅酒，當然唔少得大大個禮金盒。一對新人企喺過大禮物資檯後攬到實，面上流露幸福笑容。婚禮當日一對新人見傳媒時，有提到Ben於儀式甫開始已爆喊，之後新郎宣讀誓詞時臨時加料，大講愛的宣言，令張寶兒感動落淚！

袁偉豪為太太張寶兒抹眼淚﹗（IG：@_bowiecheung）

Bowie呢日貼出行禮時照片，見到佢地喺親友見證下許下終生承諾，攬住對方擁吻，Ben亦好細心為太太抹眼淚，Bowie留言話：「回看無數親友的相片短片才記起發生過什麼事情，那一刻我專注了在我們的情緒裡，這一刻我再次專注在我們的話語裡。不同角度不同片段，像白雪一樣一遍一遍的落下，一層一層的累積在心上。我期待有一天和你走的回憶點滴昇華，醞釀出像酒紅花雲一樣至醇的愛情與承諾，我們再在那酒紅花雲下白頭偕老。」

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同樣喜歡大器簡約風格的新娘子不妨參考張寶兒，結婚時選擇一襲優雅的緞面婚紗。

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袁偉豪和張寶兒亦影了一輯中國風婚照，相當破格有特色。