《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》進入第六場。(大會照片)

最近張敬軒成為網友熱搜對象,除咗演唱會,大家仲好期待佢家中工人「遮遮」煮咩早餐,加埋軒仔嘅CAPTION真係為大家帶來無限歡樂。呢日第六場演唱會「遮遮」終於現真身,仲拎埋手信睇SHOW!

「早餐界KOL」張敬軒自上月聘請了工人姐姐「嬋嬋」後就成為城中熱話。(IG/ @hinscheung)

軒仔話:「未加場前本身今晚係尾場,我一早預備請咗好多好朋友,家人來睇⋯⋯」歌迷此時已經聰明不停大叫:「遮遮」,軒仔笑着向大家介紹,「我想同大家介紹一個好朋友,佢就係你哋每日喺網上見到幫我煮早餐嗰位姐姐!」坐於VIP位嘅「遮遮」隨即開心起身跟台上嘅軒仔及觀眾打招呼,令全場觀眾掌聲歡呼聲不斷!「遮遮」見軒SIR那麼開心,觀眾又十分熱烈,突然於座位旁抽起一袋麵包,似乎想跟軒SIR示意,已經買咗佢翌日早餐,引得全場再次爆笑及掌聲。見到「遮遮」揮動麵包,軒仔亦忍唔住大笑反問:「What?! no bread again!啲包係⋯⋯for breadfast or 宵夜?哈哈哈哈,thank you anyway for comimg⋯⋯」觀眾又再次笑到碌地。

張敬軒「豐盛」早餐圖:

軒仔透露聘請「遮遮」其實係準備照顧來港團聚嘅父母:「佢之前一直照顧開八十幾歲嘅婆婆,所以佢最初來到,佢有問我:『SIR,我好耐未照顧過teenager!你有咩想食?煎蛋?煎腸?』嗰啲大家都喺網上見到啦吓,哈哈哈⋯⋯佢雖然唔係我心目中朝朝可以比個半島早餐我嘅工人,但當我影完佢煮俾我嘅早餐,分享出來俾大家咁開心,帶俾好多人歡樂,所以我今晚要多謝下『遮遮』,Thank you for bringing the joy to my life!你為好多朋友帶嚟好多快樂。」現場大家又再一次畀熱烈掌聲「遮遮」,佢亦再企起身表示多謝大家支持。