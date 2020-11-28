《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》進入第六場。（大會照片）

最近張敬軒成為網友熱搜對象，除咗演唱會，大家仲好期待佢家中工人「遮遮」煮咩早餐，加埋軒仔嘅CAPTION真係為大家帶來無限歡樂。呢日第六場演唱會「遮遮」終於現真身，仲拎埋手信睇SHOW！

「早餐界KOL」張敬軒自上月聘請了工人姐姐「嬋嬋」後就成為城中熱話。（IG/ @hinscheung）

軒仔話：「未加場前本身今晚係尾場，我一早預備請咗好多好朋友，家人來睇⋯⋯」歌迷此時已經聰明不停大叫：「遮遮」，軒仔笑着向大家介紹，「我想同大家介紹一個好朋友，佢就係你哋每日喺網上見到幫我煮早餐嗰位姐姐！」坐於VIP位嘅「遮遮」隨即開心起身跟台上嘅軒仔及觀眾打招呼，令全場觀眾掌聲歡呼聲不斷！「遮遮」見軒SIR那麼開心，觀眾又十分熱烈，突然於座位旁抽起一袋麵包，似乎想跟軒SIR示意，已經買咗佢翌日早餐，引得全場再次爆笑及掌聲。見到「遮遮」揮動麵包，軒仔亦忍唔住大笑反問：「What？！ no bread again！啲包係⋯⋯for breadfast or 宵夜？哈哈哈哈，thank you anyway for comimg⋯⋯」觀眾又再次笑到碌地。

張敬軒「豐盛」早餐圖：

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軒仔透露聘請「遮遮」其實係準備照顧來港團聚嘅父母：「佢之前一直照顧開八十幾歲嘅婆婆，所以佢最初來到，佢有問我：『SIR，我好耐未照顧過teenager！你有咩想食？煎蛋？煎腸？』嗰啲大家都喺網上見到啦吓，哈哈哈⋯⋯佢雖然唔係我心目中朝朝可以比個半島早餐我嘅工人，但當我影完佢煮俾我嘅早餐，分享出來俾大家咁開心，帶俾好多人歡樂，所以我今晚要多謝下『遮遮』，Thank you for bringing the joy to my life！你為好多朋友帶嚟好多快樂。」現場大家又再一次畀熱烈掌聲「遮遮」，佢亦再企起身表示多謝大家支持。