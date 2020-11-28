鍾舒淇公開指控多宗罪　陳潔玲逐點反擊：倒果為因，大話冚大話

鍾舒漫（Sherman）月前於她的私人FB自爆與圈中人合夥做生意結果被騙4萬元，雖然她當時未有開名，但近日對方的身份終於曝光，有指是陳潔玲（Christy）。陳潔玲即表示歡迎對質，又稱遲早上法庭見，事件演變成一場羅生門。向來與家姐鍾舒漫姊妹情深的鍾舒祺（Sukie），昨日（27/11）就於她的FB發長文並出了多個Post來講及有關事件，更嬲到鬧爆陳潔玲。

Sherman月前曾於她的私人fb出post。

Sukie力數Christy的幾宗罪，當中包括：1. 指對方精神不穩定，經常調轉事件來講 ；2. 指Christy騷擾她與她的家姐；3. 指Christy不敢面對她們，Block了她們致令Sherman要搵律師出信，但Christy 卻想繼續逃避。

對於以上種種指控，Christy 回覆《香港01》並逐點反擊表示：「1. 哈哈，我的確就來畀佢哋煩到精神唔穩定，但又不至於會調轉啲嘢嚟講同埋惡意抹黑人哋嘅。2. 沒有，佢哋唔肯簽收貨品之後完全冇聯絡，不要憑空捏造，請拿出證據。3. 佢出律師信畀我，我有正式書面回覆佢律師，請問係點樣唔面對佢哋？」

Sherman拍片剖白被騙錢後的感受。

Sukie又指Christy的經濟有困難，Christy便拿出她與Sherman的對話截圖，力證是Sherman要求退股並聲稱與家人於6月份需要用一筆錢，Christy說：「呢段對話已經講得好清楚，請問係邊個有經濟困難呢？」對於Sukie發長文公開數臭她，Christy表示：「倒果為因，希望鍾舒漫小姐可以好好管教他的妹妹和男朋友，動不動就衝出來罵人和抹黑，有啲人好鍾意大話冚大話，其實佢哋係咪真係好得閒？」

Sherman不想變成罵戰咁肉酸。

Christy續說：「大家合作做生意，佢提出屋企有經濟困難想退出，畀兩個選擇我，一係退錢畀佢，一係退貨畀佢。我答應咗退貨畀佢，但退貨前要簽協議書確認簽收貨品同埋唔可以賤價轉賣貨品，佢唔肯簽，話覺得無啦啦要簽份嘢好唔公平，之後就調番轉頭黎話我爭佢錢。做任何交收都要簽份嘢保障雙方是常識吧，況且當初我都唔知道佢係真正攞錢出嚟嗰個，和佢根本完全唔認識，係佢妹妹無啦啦有日走來搵我，話懷疑Steve氹咗佢家姐拎錢出嚟做生意，我先知道背後啲瓜葛。」

最後她表示：「我只想總結一下，鍾舒漫小姐其實心地好好，對人好有禮貌，佢只係畀佢妹妹同男朋友連累咗。」至於被Sukie如此公開鬧爆可會生氣，她說：「唔會呀，佢成日都係咁樣㗎啦，識佢嘅人都知道。」

Sukie公開數臭Christy。(ig圖片)

點擊下圖逐格陳潔玲的靚相：

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仲有Sherman的靚相：