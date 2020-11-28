AAA星光熠熠金秀賢徐睿知情侶檔再聚　網站癱瘓播期2度推遲惹眾怒

韓國第五屆「2020 Asia Artist Awards」（AAA／亞洲明星盛典）頒獎禮原定於周三（25日）以網上直播形式舉行，不過受新冠肺炎疫情影響，頒獎禮改以錄播形式進行。大會今日率先公開紅地氈預錄片段，頒獎禮可謂星光熠熠，當中男神金秀賢、李準基、李政宰、安孝燮、安普賢、金宣虎、宋智孝、徐睿知、李聖經、「最美第三者」韓韶禧（前譯：韓素希）、金惠允等都有出席。歌手方面則包括：SUPER JUNIOR、GOT7、PENTAGON、TWICE、IZ*ONE、ITZY、AB6IX、姜丹尼爾。

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今次《AAA》頒獎禮在線上轉播，並分別在LiveX及MY MUSIC TASTE付費收看，原定香港時間下午5時播出的紅地氈活動，因技術問題而發生故障，更兩度推遲播出時間從5時改到6時，再改至7時15分，惹網民炮轟錄製的頒獎禮居然也延遲播放。《AAA》官方及後在網上公布：「非常感謝大家等待《AAA》，很抱歉因為在LiveX的觀眾突然暴升，導致網站不穩定，為你們帶來了不便。觀眾可在MY MUSIC TASTE購買後觀看，在LiveX購買則可以全額退款。」