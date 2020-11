應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)來自蘇格蘭,來港參加比賽全靠爸爸Peter照顧起居飲食,但Peter現時已經飛返英國。之前,謝嘉怡便透露媽媽明年1月會來港接力,不過人未到禮已到,因為媽媽最近寄了一份超級貼心的禮物,令她非常開心。昨日(28/11),謝嘉怡便在Instagram曬出這份禮物,原來是印有她與媽媽合照的毛氈,她更在片中說道:「Thank you mum, and I love it so much.(多謝媽咪,我好鍾意)」,而她亦有立即冚被感受一下「媽媽的溫暖」,非常可愛。

點擊下圖觀看上述圖片,以及謝嘉怡其他IG靚相: